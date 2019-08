DIE KRUPPS announces European tour

The German pioneers of EBM/Industrial-Metal will be touring Europe again in November and December 2019. Viral (US) and Manntra (HR) will be support-acts on selected dates*. More info can be found here.

Tour dates:

21.11 Oberhausen (DE) – Kulttempel

22.11 London (UK) – The Garage

23.11 Manchester (UK) – Night People

24.11 Glasgow (UK) – St-Luke’s

26.11 Lyon (FR) – CCO*

29.11 Siegen (DE) – Vortex*

28.11 Aarau (CH) – Kiff*

30.11 Glauchau (DE) – Alte Spinnerei*

01.12 Berlin (DE) – Kesselhaus*

02.12 München (DE) – Strom*

03.12 Wiesbaden (DE) – Schlachthof/Kesselhaus*

04.12 Hamburg (DE) – Logo*

05.12 Göteborg (SE) – Musikenhus*

06.12 Malmö (SE) – Babel*

08.12 Wroclaw (PL) – Stary Klasztof*

10.12 Prag (CZ) – Futurum*

11.12 Wien (AT) – Arena*

12.12 Budapest (HU) – A38*

14.12 St-Niklaas (BE) – BIM-Fest – (Electro Set)

Tickets for Germany/Austria can be bought via FKP Scorpio or Eventim.