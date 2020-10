October 31, a very unusual and gothic party together with Silenzium at the Actor’s house.

Not for kids at all! Starts at 21.00



Want a thrill on Halloween? Then here you go!



Skeletons playing the violin gothic and grotesque.



#кудапойтинск #хэллоуиннск2020 #домактеранск #silenzium #готическиескрипки