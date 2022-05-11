The Riot Fest 2022 Lineup

The Riot Fest lineup is here! We’ll see you September 16–18, 2022 at Douglass Park in Chicago. 1-day, 2-day, and 3-day passes are ON SALE NOW.
More information available here:
https://riotfest.org/chicago/?utm_source=Riot+Fest+Newsletter&utm_campaign=aa45c8a24c-RIOT_FEST_2022_LINEUP_ANNOUNCE_TICKETS&utm_medium=email&utm_term=0_af918f16c4-aa45c8a24c-133144709
RIOT FEST 2022
SEPT. 16–18 • CHICAGO, IL
ON SALE NOW!
- FRIDAY, SEPTEMBER 16 –
MY CHEMICAL ROMANCE
ALKALINE TRIO, PORTUGAL. THE MAN, BLEACHERS, PLACEBO, DESCENDENTS, ROCKET FROM THE CRYPT, THE WONDER YEARS, JEFF ROSENSTOCK, ANBERLIN, LESS THAN JAKE, LAGWAGON, LUCKY BOYS CONFUSION, HOT MULLIGAN, FOXY SHAZAM, BOSTON MANOR, SINCERE ENGINEER, PALE WAVES, CLOUD NOTHINGS, LS DUNES, CAROLESDAUGHTER, DESTROY BOYS, AVIVA, BOB VYLAN, HOLY FAWN, ALGIERS, WARGASM (UK), CLIFFDIVER, SITTING ON STACY
- SATURDAY, SEPTEMBER 17 –
THE ORIGINAL MISFITS
(PERFORMING WALK AMONG US)
YELLOWCARD, BAUHAUS, SUNNY DAY REAL ESTATE, BAD RELIGION, YUNGBLUD, THE STORY SO FAR, THE FRONT BOTTOMS, THE MENZINGERS, ALEXISONFIRE, MOVEMENTS, JXDN, THE GET UP KIDS, GWAR, 7 SECONDS, MADBALL, FEAR, BULLY, THE JOY FORMIDABLE, TOGETHER PANGEA, POORSTACY, MANNEQUIN PUSSY, WAR ON WOMEN, CHARLOTTE SANDS, JAKE HILL, BRIDGE CITY SINNERS, THICK, SKATING POLLY, NO TRIGGER, SURFBORT
- SUNDAY, SEPTEMBER 18 –
NINE INCH NAILS
YEAH YEAH YEAHS, ICE CUBE, SLEATER-KINNEY, JIMMY EAT WORLD, THE ACADEMY IS…, ACTION BRONSON, LUNACHICKS, THE MAINE, MIDTOWN, PVRIS, JAWBOX, ALICE GLASS, THE LINDA LINDAS, MOM JEANS., REAL FRIENDS, THE JULIANA THEORY, JOSH A, RENFORSHORT, JOEY VALENCE & BRAE, WEATHERS, KID SISTR, SAVE FACE, THE BOMBPOPS, TREATY OF PARIS, CONCRETE CASTLES, CHASTITY, MOON KISSED, NIGHT SPICE
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